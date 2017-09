Gouvernement Dionne 2 : Ndèye Saly Diop Dieng, une scientifique à la tête des femmes

Le nouveau ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng, est l’épouse du Directeur général de Sunéor , Pape Dieng. Successeur de Mariama Sarr, elle ne doit cependant pas ce poste par la grâce de son époux. Au contraire, la dame a un riche parcours intellectuel, lui permettant d’occuper ce poste. Ndèye Saly Diop Dieng est une scientifique.



En effet, après son baccalauréat série C au Lycée Jonh Kennedy de Dakar en 1976, elle a rejoint l’Ensut, actuelle Ecole supérieur polytechnique. Et, après une formation entre 1977 et 1979, Ndèye Saly Diop Dieng en sort avec un Diplôme universitaire de technologie en Génie Electronique. Ce qui lui permet d’intégrer la Senelec où elle a travaillé de 1980 à 2011. Et, le nouveau ministre de la Femme a occupé beaucoup de poste de responsabilités dans cette société.



D’abord, de 1980 à 1993, Ndèye Saly Diop Dieng a été chargée de la coordination de toutes les activités techniques des régions à la Direction des transports et distributions. Avant d’être, de 1983 à 1986, chargée de la coordination de toutes les activités technique des régions à la coordination des exploitations régionales.



De 1983 jusqu’en 2003, elle était chef de division de la direction centrale d’exploitation. Avant de gérer, entre 2003 et 2006, le service Relations publiques à la Direction générale de la Senelec. Puis de 2006 à 2010, elle était chef du service communication externe.



Puis enfin, de 2010 à 2011, Ndèye Salimata Diop était chef de département conseillère en communication du Directeur général. Son dernier poste après plus de 30 ans au sein de la Senelec, où Mme Dieng a été la présidente de l’Amicale des femmes. Directrice de la Sénégalaise d’assistance et de service, le nouveau ministre de la Femme est également une militante engagée de l’Apr. Membre du parti du Président Macky Sall depuis 2011, Ndèye Saly Diop Dieng est coordonnatrice et mandataire à Grand-Dakar. Elle était secrétaire élue au Haut Conseil des collectivités territoriales.







Source: L'Observateur