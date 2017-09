Gouvernement Dionne II: La Cojer France appelle ses camarades à la "retenue et au respect"

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Depuis la formation du nouveau gouvernement Dionne II, beaucoup de de responsables de l’Apr se sont «tristement illustrés par des sorties intempestives » dans la presse ou sur les réseaux sociaux, soit pour exprimer leur mécontentement, soit pour attaquer d'autres camarades.



Dans un communiqué, la Cojer France appelle ses camarades à "plus de retenue, à plus de responsabilité et de respect vis-à-vis du peuple sénégalais", et "préconise la mise en place d'un cadre de discussion fécond et permanent au sein du Parti en lieu et place de l'expression infantile des états d'âme dans la presse".



En outre, selon la Cojer, "le combat pour la promotion et le renforcement de la jeunesse emporte totalement notre adhésion, contrairement au débat de personnes qui non seulement ne nous intéressent point mais pis, insupportent de nos compatriotes ".



Le document ajoute : "Les politiques doivent être au service de tous, se battre pour le bien-être de tous! La priorité, c’est le Sénégal, c’est son émergence et par voie de conséquence, l’amélioration quotidienne des conditions de vie de tous les Sénégalais".



Par ailleurs, la Cojer France condamne fermement, "l'attitude de certains responsables qui, tapis dans l’ombre, manipulent une partie de la jeunesse. Cette attitude ne conduit qu’à affaiblir le parti.



La jeunesse républicaine doit s’affirmer davantage, en occupant toute sa place et refuser de servir de rampe de positionnement aux responsables. Nous appelons ainsi de tous nos vœux le Président à siffler la fin de ce mauvais temps de récréation", lance-t-elle.



F. Kagny, leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook