Gouvernement : L'Apr félicite Dionne et invite les militants à "rester unis, disciplinés, mobilisés…"

Par un communiqué, le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance pour la République (SEN) adresse ses «vives félicitations » au Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et à l'ensemble des membres de son équipe, pour «la confiance méritée que le Chef de l'Etat, Macky Sall, a bien voulu placer en eux », suite à la formation du nouveau gouvernement.



Selon le SEN de l’Apr, « la composition du nouveau gouvernement est emblématique de la vision du Président Sall, articulée autour d’un Sénégal pour tous et d’un Sénégal par tous ». Et au-delà, «les orientations définies et assignées à l’équipe, constituée autour du Premier ministre, convergent essentiellement vers la satisfaction des attentes des sénégalais et sénégalaises, car, axées autour d’un ordre de priorité judicieux et cohérent, de la transformation structurelle de l'économie, de la création de richesses et d'emplois surtout pour les jeunes, de l'amélioration des conditions de la femme, de la protection des groupes vulnérables, notamment les enfants. »



Ainsi, le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance Pour la République, exhorte le gouvernement «à maintenir le cap de la performance et de l’efficacité dans l’action destinée à améliorer la vie de nos concitoyens (…) et invite tous les militants à rester unis, disciplinés, mobilisés, pour préparer les échéances futures et assurer au Président Macky Sall, un deuxième mandat, dès le premier tour, à l'élection présidentielle de 2019 ».

