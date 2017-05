Gouvernement français: le salaire de chaque ministre révélé

Le Premier ministre, Edouard Philippe aura le même salaire que le président de la République, c'est-à-dire 14910 euros brut. Pour ce qui est des autres ministres, ils toucheront tous 9940 euros brut par mois. Depuis 2013, suite à la loi sur la transparence de la vie publique, les membres du gouvernement doivent fournir dans les deux mois, une déclaration exhaustive de leur situation patrimoniale ainsi que leurs revenus.



Comme celui du président de la République et celui du premier ministre, le salaire des ministres a été baissé de 30% en 2012. Anciennement fixé à 14.200 euros brut par mois, il est désormais de 9 940 euros bruts mensuels, contre 14.999 euros pour le Président de la République et le Premier ministre. Ce montant devrait a priori être identique pour les deux ministre déléguées du gouvernement, Marielle de Sarnez (Affaires européennes) et Elisabeth Borne (Transports).



À ce salaire s'ajoutent de nombreux avantages matériels: un ministre dispose d'une voiture de fonction avec chauffeur, d'un accès gratuit au réseau SNCF, d'un quota de déplacements aériens ou du remboursement automatique de ses factures de téléphone. Il peut également bénéficier d'un logement de fonction, à condition de ne pas avoir déjà un logement à Paris ou en proche banlieue. La prise en charge est limitée à une superficie de 80 m² plus 20 m² par enfant: au-delà, le ministre devra payer de sa poche.



source: le figaro.fr