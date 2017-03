Gouye Gui-Boy Niang 2, jour de vérité ce dimanche

L'affiche Gouye-Gui/ Boy Niang , c'est ce dimanche. Un duel sur fond de règlement de comptes. En effet, il y a juste une semaine, les deux lutteurs qui rencontrés séparément les journalistes se sont promis l'enfer le jour du combat. "Tout le monde a vu ce qui s'est passé lors de son combat avec Ama Baldé. Je ne viendrai pas au stade pour gâcher la journée. Je vous déclare solennellement que je vais laisser mon adversaire faire son 'diatt', c'est à dire son incantation mystique, avant de dérouler le combat. Il a besoin de ça dans un combat pour être à l'aise. Maintenant s'il termine, il doit passer à l'essentiel. Je suis prêt à laisser ma vie dans ce combat parce que je ne dois pas perdre face à Gouye Gui", a dit Boy Niang 2.



"Quand j'aurai fini mes incantations mystiques, Boy Niang 2 verra de quel bois je me chauffe', a averti Gouye-Gui. Avant d'ajouter: " S'il est vrai qu'il est prêt à vendre chèrement sa peau, tout ce que je lui demande c'est de ne pas fuir le jour j. S'il reste sur ses sur ses appuis au coup de sifflet de l'arbitre, on saura qui est qui. Tout le monde sait que Boy Niang aime bouger de gauche à droite et reculer. S'il ne fuit pas, le combat ne va pas durer. D'ailleurs, je lui donne 3 minutes et pas plus, pour le mettre au sol". C'est dire....