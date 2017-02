Gouye Gui/ Boy Niang: Premier face to face le 11 février Coordinateur de la structure PAF Production, Lahat Ndiaye dresse la feuille de route pour la promotion du combat Gouye Gui / Boy Niang 2, qui aura lieu le 5 mars prochain à Demba Diop. Deux dates ont été retenues pour les face to face: les 11 et 20 février prochains.

Les rideaux sont tombés sur la CAN de football au Gabon, occasion pour les promoteurs de lutte de dévoiler leurs feuilles de route pour la promotion des combats ficelés. Le premier promoteur qui se lance est Pape Abdou Fall. Selon son coordinateur Abdou Lahat Ndiaye, deux face to face sont prévus pour vendre le combat Gouye Gui / Boy Niang 2 du 5 mars au stade Demba Diop.



" Pour raisons de sécurité, les face to face dans un endroit fermé"



"Les deux lutteurs Gouye Gui et Boy Niang 2 drainent un monde fou à chacune de leurs sorties. Pour parer à d'éventuels incidents, nous avons décidé que tous les face to face que la structure PAF Production va organiser pour ce combat du 5 mars, se dérouleront dans un endroit fermé. Chaque lutteur, en plus de son manager, aura droit à un seul accompagnateur."



"Premier face to face, le 11 février prochain"



"PAF Production avait décidé de ne pas organiser de manifestation durant toute la Coupe d'Afrique. Maintenant que les rideaux sont tombés sur cette compétition, on va commencer la promotion du combat Gouye Gui / Boy Niang 2. C'est un combat choc qui est entrain de faire sa propre promotion".



Ainsi, leur première sortie aura lieu le 11 février prochain dans les locaux de la 2STV. Et un autre face to face est prévu le 20 février, toujours dans les locaux de la 2STV.



