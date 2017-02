Gouye Gui à Boye Niang:"Je lui donne 3 minutes pour le mettre au sol"

En attendant l'heure de vérité qui sonnera au crépuscule du 5 mars, la bataille des mots est de mise entre Boy Niang 2 et Gouye Gui.



Avant-hier, lors de son "Open Press", Boy Niang 2 a juré de faire la fête à son adversaire le jour de leur combat. Celui-ci n'en fera pas moins.



En effet, Gouye Gui dit attendre de pied ferme Boy Niang pour lui infliger une correction. "Quand j'aurai fini mes incantation mystiques, Boy Niang 2 verra de quel bois je me chauffe', a averti le roi du Simpi. Avant d'ajouter : " S'il est vrai qu'il est prêt à vendre chèrement sa peau, tout ce que je lui demande c'est de ne pas fuir le jour j. S'il reste sur ses sur ses appuis au coup de sifflet de l'arbitre, on saura qui est qui. Tout le monde sait que Boy Niang aime bouger de gauche à droite et reculer. S'il ne fuit pas le combat ne va pas durer. D'ailleurs je lui donne 3 minutes et pas plus, pour le mettre au sol".



(Source L'Obs)