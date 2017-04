Grâce présidentielle: las d'attendre, les prisonniers interpellent le ministre de la Justice

C'est une situation inédite, jusqu'à encore hier, rien n'a été fait dans ce sens. Conséquence, des grincements de dents se font entendre du côté de la citadelle du silence. Les pensionnaires qui ont connu une longue détention, se plaignent de ne pas être pris en compte dans les grâces présidentielles et c'est ainsi qu'ils interpellent directement le ministre de la Justice pour le sensibiliser sur leur sort.



Pour rappel, en 2016, cinq cent quatre-vingt-six (586) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal, ont eu à bénéficier de la grâce présidentielle. Ont été exclues de cette grâce, toutes les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves comme certains crimes de sang, attentats aux mœurs et trafics de drogue.



Par cette mesure, le Président de la République avait tenu, à l’occasion de la fête de l’indépendance du 4 avril 2016, à accorder son pardon à des citoyens qui s’étaient mis en marge de la Loi.



source: direct info