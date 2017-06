Grand Mbao: Porté disparu depuis quelques jours, Amadou Diallo, 8 ans, retrouvé mort

La découverte du corps sans vie d’Amadou Diallo hier, âgé de 8 ans, a provoqué l’émoi dans la cité de Grand Mbao. Porté disparu depuis vendredi, les pandores ont finalement retrouvé le corps dans une friperie devant la maison de la victime. En attente de l’autopsie, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui défraie la chronique des populations de Mbao.



C’est avec tristesse et consternation que les populations de Grand Mbao ont découvert le corps sans vie d’Amadou Diallo, âgé de 8 ans, qui était porté disparu depuis vendredi soir. À l’heure de la rupture, vendredi, il a été remarqué son absence, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Depuis lors, les recherches sont entreprises et sans relâche sur les ondes radios, chaînes télés et sites internet.



Ce n’est qu’hier, vers onze heures du matin, que sa grande sœur Adama Diallo a senti une odeur nauséabonde qui se dégageait devant leur maison. Après constat, elle a compris que ça venait de la friperie qui était installée à la devanture de leur maison. Des fouilles vont permettre de retrouver le corps sans vie de leur frère Amadou Diallo, en état de décomposition avancé. La gendarmerie saisie, est venue constater les faits et interpeller les sapeurs-pompiers pour l’acheminement du corps à l’hôpital.



Selon sa tante Fatoumata Diouldé Diallo, «les brûlures retrouvées sur son corps et les habits qu’il a portés diffèrent de ceux qu’il avait sur lui, font croire à un meurtre». Mais elle espère de même que la gendarmerie fera son enquête pour élucider cette affaire qui installe la psychose des populations de Grand Mbao.