Grand Théâtre: Comment Pape et Cheikh ont été humiliés en plein concert devant de hautes personnalités

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 11:50 | | 1 commentaire(s)|

Le groupe Pape&Cheikh aurait été humilié en plein concert vendredi dernier au Grand Théâtre. Alors que le duo déroulait ses décibels devant son public dont une personnalité étatique, un des gérants de l'édifice a arrêté le spectacle, sans même les aviser. "Je chantais et quand je me suis tourné, je n'ai pas vu mes musiciens, les rideaux étaient tombés. Le gars l'a fait sans nous aviser et il est parti sans aucune explication. Alors que nos invités et des personnalité étatiques comme l'ex-Premier ministre Aminata Touré était dans la salle", dénonce Pape.

"Ce qu'on nous a fait c'est de humiliation, on a joué jusqu'au milieu du concert, il restait deux morceaux, je me suis retourné et nous n'avons plus vu nos musiciens, on pensait qu'ils étaient allés changer de costumes...c'est inadmissible", explique l'artiste qui dit avoir respecté tous ses engagements avec la boîte. "On paie 1 million à la Perception avant d'entrer, 400 mille à la Sodav et 3 millions 540 mille au Grand Théâtre sans oublier les 100 mille francs à la police et aux sapeurs-pompiers. Sans compter les 180 billets qu'il faut donner au Grand Théâtre pour son propre compte alors qu'il peut vendre le ticket à 10 000 Francs. Dans le même temps, il nous loue le matériel qui est de mauvaise qualité pour un prix allant de 500 mille à 1 million, 300 à 500 mille pour la sécurité", a-t-il fait savoir. Guissé Pène, chargé de Communication du Groupe parle de manque de respect et invite le directeur général du Grand Théâtre à prendre ses responsabilités pour éviter de tels incidents. "Ce fait est d'autant plus inexplicable qu'en cette période d'insécurité, le public pouvait paniquer et créer une situation pas souhaitable. Mais, c'est également un manque de respect vis-à-vis du public, et du groupe Pape&Cheikh. Cela veut dire que le directeur doit prendre des mesures pour éviter ces genres de situations parce que la gestion du Grand Théâtre lui incombe. Il lui faut s'entourer de gens compétents pour mener à bien sa mission. Le Grand théâtre n'est pas une mosquée mais un lieu d'expression culturelle", martèle-t-il.

Source Le Quotidien



