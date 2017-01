Grand Théâtre: l'administrateur fait baisser les rideaux à 2 h 30

L'administrateur du "Grand Théâtre" Keyssi Bousso qui avait juré qu'il n' y aurait plus de dérogation pour aucun artiste a mis sa menace à exécution. C'est le chanteur Ousmane Seck qui a en fait les frais en premier. Lors de sa dernière prestation, à 2 h 30 du matin, les techniciens ont tiré les rideaux, laissant ses fans dans la désolation face au spectacle inachevé.



Vendredi dernier les fans de l'artiste Ousmane Seck ont quitté le "Grand Théâtre, déçus et amers. Contre toute attente, le chanteur Ousmane Seck n'a pu interpréter que 4 à 5 titres avant la fin de son spectacle alors qu'il était 2 h 30. "Il aurait dû venir plus tôt, lui aussi", se sont ainsi plaints des spectateurs. Se sentait-il humilié après que le "Grand Théâtre" a tiré les rideaux avant même la fin de son spectacle? Reconnait-il que c'est de sa faute parce qu'il est venu très en retard sur scène. L'on se saurait trop le dire, car toutes les tentatives pour le faire réagir son restées vaines. Toujours est-il qu'à 2 h 20, lorsqu'Ousmane Seck entonnait son morceau intitulé "Droits de l'homme", les rideaux mi-ouverts, mi-fermés annonçaient déjà la couleur de la nouvelle politique du "Grand Théâtre" que l'administrateur avait annoncée juste après la sortie de Pape et Cheikh jeudi dernier, de ne plus tolérer une minute de plus aux artistes à la fin du temps qui leur est imparti. C'est à dire de 20 h à 2 h du matin. Malgré la fin chaotique de son show, Ousmane Seck a fait de son mieux pour assurer un spectacle digne de sa nom. Tout au long de la soirée qui dû être écourtée, les membres de la fratrie Seck sont passés les uns après les autres pour chanter et souhaiter un bon anniversaire à leur parent. Malgré la bonne ambiance, Ousmane Seck laisse sur place un public contrarié pour ce spectacle inachevé.

source: le quotidien