Grand-Yoff: Les Apèristes se retrouvent pour barrer la route à l’Opposition Dans la commune de Grand-Yoff, les Apèristes sont divisés en 5 tendances et autant de permanencse. Cette anarchie a ainsi affaibli le parti du Président Macky Sall. Les jeunes des différentes sensibilités ont décidé d’enterrer la hache de guerre pour assurer une victoire à leur mentor, Macky Sall.

Si l’on se fie à Papis Montang Sonko de la Cojer, « l’adversaire du Président de la République à Dakar, habite à Grand Yoff. La rencontre d’aujourd’hui a pour but de sceller l’unité entre les différentes sensibilités de l’APR dans la commune de Grand Yoff. La jeunesse a pris la décision de mettre en place une dynamique unitaire pour défendre le Président de la République et barrer la route aux fossoyeurs, aux manipulateurs et aux menteurs ».



Moustapha Diatta, plus connu sous le sobriquet de Kabila, a aussi déploré le manque d’unité. « La division nous a causé beaucoup de dégâts à Grand Yoff. La guerre des tendances est rude. Même ceux qui veulent nous aider, ne savent pas par quel responsable passer pour aider la population. Il est temps qu’on soit ensemble. Je suis sûr d’une chose, Khalifa Sall n’est pas majoritaire dans cette commune car il n’a pas un bilan à défendre, contrairement à nous », a-t-il assuré.



Papis Montang Sonko a trouvé l’occasion de s’attaquer au bilan de Khalifa Sall et à ses souteneurs de l’opposition. « Khalifa Sall qu’on défend, est depuis 1983 dans les rouages du pouvoir et a été plusieurs fois ministre et maire, mais il n’a rien fait pour la commune de Grand-Yoff. Le Président Macky Sall, en moins de 5 ans, a fait beaucoup de choses dans la commune, plus que Khalifa Sall qui est natif de Grand-Yoff. Ces élections doivent être le combat de la jeunesse. Et c’est la jeunesse qui doit porter cette élection, pour faire face à une opposition qui est dans la manipulation et la désinformation », a-t-il conclu.



