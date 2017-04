Grand-Yoff : des militants vont marcher pour la libération de Khalifa Sall

Les populations de Grand-Yoff ont décidé de marcher les jours à venir, pour exiger la libération du maire de Dakar, emprisonné dans e cadre de la gestion de la caisse d’avance de sa mairie. Pour les militants, regroupés dans l’ »Association des amis de Khalifa Sall », le maire est victime d’une campagne qui est destinée à le salir. Ils soutiennent l’idée d’une volonté de diabolisation de leur leader. « Khalifa Sall n’est pas celui que l’on nous présente », dixit le doyen Sidy Mbaye, membre de ladite association qui a organiser le rassemblement, ce samedi à la mairie des Hlm Grand-Yoff, autour du thème : " Défis et enjeux liés à l’arrestation de Khalifa Sall".



Pour l’avocat, Me El Hadji Diouf, les fonds politiques ont toujours existé. « Celui qui veut tuer son chien, l’accuse de rage. Khalifa Sall et Cie sont victimes d’une démonstration de force. La politique est un rapport de force. La violence est le règne des faibles », a-t-il débité avec force. Avant de s’interroger : "on connait les voleurs. Où sont les épinglés de la Crei, de l’Ofnac ? »



Me Diouf n’est pas allé par quatre chemins pour clamer l’innocence de Khalifa Sall en public. « C’est une grande infraction, une violation des droits. Il n’y a eu aucun usage de faux, aucun détournement de deniers public, aucune infraction. Il a trouvé un système, une coutume légalisée. La coutume et une forme de droit. On crée, on invente pour envoyer en prison. Khalifa empêche le pouvoir de dormir. Que Macky Sall accepte la volonté populaire », martèle-t-il, avant d’encourager les Dakarois à se mobiliser pour montrer que le maire mérite respect.



Pour Soham El Wardini, premier adjoint au maire de Dakar, l’arrestation et l’emprisonnement de Khalifa Sall sont politiques, et le combat doit l’être. Elle souhaite que le maire soit libéré jusqu’à son jugement.



Walf Quotidien