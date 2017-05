Grande-Bretagne : L'Ivoirien Yaya Touré offre 75 millions CFA aux victimes de l'attentat de Manchester

Le milieu de terrain de Manchester United Yaya Touré et son agent vont faire un don de 75 millions de francs CFA (100 000 £) aux victimes de l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts dont plusieurs enfants.

"Ce fonds est une chance pour nous d'aider les gens dans le besoin et de donner l'argent à ceux qui en ont besoin ", a déclaré M. Seluk, son représentant.



Le représentant de M. Touré a déclaré à la BBC qu'il souhaite aider les victimes et les familles des personnes tuées.



"Yaya aime Manchester et il a beaucoup d'affinités avec la ville et ses habitants", a-t-il dit.