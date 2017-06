Grande Bretagne : la DSE APR satisfaite des inscriptions massives sur les listes électorales

Un geste patriotique et significatif qui reflète la détermination des sénégalais de la diaspora de la grande Bretagne de se faire entendre et de s’impliquer dans la gestion de leur pays. Cela s’est traduit par une augmentation significative de 642 inscrits en 2012 à 1172 inscrits en 2017. Ce qui consolider également leur slogan «An emerging Sénégal Yes we are part of it ».

L’établissement de la carte d’identité biométrique CEDEAO y compris les inscriptions sur listes électorales sont un moment pour tout sénégalais de s’acquitter de son devoir de citoyen et de pouvoir choisir librement ses représentants à l’assemblée nationale lors des élections législatives du 30 juillet 2017.

Ainsi, nous contribuerons à accorder au président Macky Sall, une majorité parlementaire qui lui permettra de continuer les chantiers mis en œuvre en perspective d’un Sénégal émergent.

D’ailleurs, les jalons de cette émergence sont déjà posées et les premiers résultats visibles partout au Sénégal. Avec l’apport patriotique et constructif de tous les sénégalais, nous sommes sûrs que le Plan Sénégal émergent impactera réellement sur les structures de l’économie et de la société sénégalaise.

C’est pourquoi, au niveau de la DSE APR en Grande Bretagne, nous répétons haut et fort « We are part of it ».

Le 30 mai 2017, le premier conseiller de l’ambassade, sur instruction de l’ambassadeur SEM Cheikh Ahmadou Dieng , a bien voulu avec son équipe faire un travail de communication à l’endroit des sénégalais de la Grande Bretagne.

Nous relayons cette note à nos militants y compris tous les sénégalais résidants en Grande Bretagne de la nécessite de s’approcher des services de l’Ambassade du Sénégal à Londres pour vérifier si leur cartes font partie des 1038 validées sur 1172 inscrits.

Dans la même veine, le personnel de l’ambassade fera tout ce qu’il pourra en accordance avec la loi et dans les délais pour que toute personne omise ou ayant un dossier incomplet soit dument informée et accompagnée dans la procédure à entreprendre pour que sa carte soit parmi les cartes qui seront délivrées à une date que l’ambassade communiquera dès que reçues ; très probablement après la deuxième semaine du mois de juin 2017 et avant les élections législatives du 30 Juillet 2017.

A notre niveau, nous tenons à remercier vivement les nombreux efforts de l’Ambassade du Sénégal à Londres qui ont permis de rendre pratique et de faciliter ces inscriptions pour l’obtention de la de la carte d’identité biométrique CEDEAO d’une part et d’autres parts pour l’inscription sur listes électorales et de la demande.

Dans les efforts très louables du gouvernement du Sénégal pour moderniser et communiquer dans le respect de la confidentialité de l’information et de la transparence, le Ministère de l’Intérieur a mis à la disposition de tous les sénégalais du monde le lien suivant:

Ce lien permettra à chacun de vérifier personnellement sa carte sur le site en remplissant les informations demandées après avoir cliqué sur le lien.

Ceci est aussi une grande opportunité pour faciliter le travail des autorités sénégalaises dans l’effort vers la transparence, dans l’investissement professionnel qu’elles ont mis en place pour disposer du Sénégal un portail de ce genre.

Un grand bravo au Ministère de l’Intérieur et à tous ces sénégalais qui croient réellement au Sénégal et le montrent sans relâche par un effort qui porte des fruits, Senegal Kannam rek la meunna dem » parce que le Sénégal est plein de bonnes volontés, d’experts, de talents, de professionnels et de patriotes; divisé en deux groupes : ceux qui parlent et ceux qui agissent avec le Président Macky Sall et qui l’accompagnent dans sa vision très claire de « Yonou Yokoute » pour le Sénégal.

En ce mois béni, nous souhaitons un ramadan Moubarak à tous les musulmans et exhortons tous les sénégalais à augmenter dleurs prières pour qu’Allah bénisse le Sénégal encore plus.

Pour la DSE APR UK