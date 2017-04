Grande Kermesse paroissiale sous le signe de la sauvegarde de l’environnement, 6 et 7 mai 2017, à Fatick La Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Fatick, dans le doyenné du Sine, organise sa traditionnelle Grande Kermesse, les 6 et 7 mai 2017, au Collège du Sine, sur le thème : « Citoyens responsables, pour une action solidaire en faveur de l’environnement. Tout est lié !»Un événement majeur placé sous le signe de l’appel du Pape François pour la sauvegarde de notre planète.

Une manifestation offerte à l’ensemble de la population du Sine et d’ailleurs, dans une ambiance fraternelle et festive, ouverte aux enfants, jeunes et adultes; aux femmes et aux hommes, sans aucune considération socio-religieuse.



L’objectif général de la présente édition est de renforcer l’engagement de la communauté chrétienne en faveur de l’environnement pour le bien-être des populations. Il s’agit, spécifiquement, de : sensibiliser la population de Fatick sur la protection de l’environnement ; organiser une journée de ramassage des déchets plastiques dans la ville de Fatick en vue de les faire recycler ; renforcer les œuvres caritatives de l’église, notamment en milieu carcéral et de collecter du sang pour la banque de l’hôpital régional de Fatick.



Le programme de la Kermesse 2017 prévoit donc: une caravane de ramassage des déchets plastiques et de sensibilisation sur la sauvegarde de l’environnement, une journée de don de sang et une grande fête foraine avec des jeux, une tombola, des enveloppes surprises, de la restauration, des concerts avec des artistes de renom.



