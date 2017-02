Grande rentrée citoyenne: Quand le Président Macky Sall donne un cours magistral aux élèves et étudiants C’est dans une ambiance d’amphithéâtre que le président de la République, Macky Sall s’est adressé, ce jeudi 02 février, aux élèves et étudiants des différentes écoles et universités privées venus assister à la 5e édition de la grande Rentrée citoyenne au Grand Théâtre National. Pris comme modèle pour son parcours exceptionnel, le Président a partagé son expérience scolaire et professionnelle pour inspirer les jeunes, à l’endroit desquels, il lance ce message : « la réussite est au bout de l’effort ».

Etant un pur produit de l’école sénégalaise, le président de la république Macky Sall a retracé son parcours de bout en bout. Du royaume Sine-Saloum au Palais présidentiel en passant par la société Petrosen et l’Assemblée nationale, il a réussi à plonger son public dans des souvenirs remplis de hauts et de bas.



Dans un silence de Cathédrale, le président a enseigné aux élèves et étudiants de croire en soi dans tous les projets entrepris pour aboutir au succès. Il déclare, qu’«après mon diplôme je peinais à trouver un stage, mais je n’ai pas baissé les bras, pour vous dire que dans la vie il faut toujours garder l’espoir. C’est par le biais d’une certaine connaissance que j’ai eu un stage dans les phosphates de Lam-Lam dans la région de Thiès. Et J’avais un salaire de 60 000 f Cfa », raconte le chef de l’Etat.



« C’est à partir de ces sous que je suis retourné à l’université Cheikh Anta Diop pour obtenir un DEA. Apres ce diplôme, j’ai eu un problème d’encadreur et c’était difficile pour moi de m’en sortir », continue le Président dans son discours. « C’est par la suite que je suis retourné à Petrosen où j’ai été embauché comme ingénieur-explorateur avec un salaire de 300 000 francs Cfa en 1991. Mais après avoir fait 10 de service qu’on m’a nommé Directeur général de la société ».



Continuant sa conférence, le président Macky Sall avoue devant son son auditoire que de par son expérience, le succès dépend de l’objectif que l’on se fixe. Pour cela, il ajoute que « l’ambition première de l’élève est de finir les études ».



Et le chef de l’Etat de dire que la politique c’est autre chose car on peut ne pas faire de la politique et réussir dans la vie en prenant l’exemple d’Amy Sarr Fall, l’initiatrice de cet événement et Babacar Ngom de la Sédima. Il a par ailleurs conseillé aux jeunes d’être patients et de ne pas se décourager.



Tout ce long trajet du premier magistrat pour montrer aux jeunes générations que dans la vie, il faut avoir des ambitions pour parvenir à ses fins dans le respect pour atteindre le sommet de la réussite. Une leçon que les écoliers qui étaient présents semblent avoir compris de par une série de questions adressées au chef de l’Etat.



Pour l’initiatrice de cette conférence, Amy Sarr Fall, directrice de « Intelligence Magazine », elle veut que les jeunes s'inspirent du modèle du président de la République Macky Sall, « je ne suis nullement animée d’intérêt personnel ou politique », précise Mme Fall.

La grande Rentrée citoyenne de cette année a enregistré la présence de fortes personnalités telles que le Premier ministre, Mahammad Boune Abdallah Dionne, Mme Aminata Tall de la Cse, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, entre autres.



