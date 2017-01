Grands Moulins de Dakar : les travailleurs réclament la tête du directeur des ressources humaines, Pape Abdoulaye Djigal Les travailleurs de l’entreprise « Les grands moulins de Dakar » ont fait une sortie ce matin devant leur lieu de travail pour dénoncer la gestion « nébuleuse » du directeur des ressources humaines. Ils exigent le départ de Pape Abdoulaye Djigal qu’ils qualifient « d’incompétent » et « d’irresponsable » de par les actes "dictatoriaux" qu’il pose.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 15:57

C’est au moyen de brassards rouges et de pancartes que les travailleurs de la société « Les grands moulins de Dakar » ont manifesté leur mécontentement envers leur directeur des ressources humaines Pape Abdoulaye Djigal. Ils ont tenu une manifestation devant l’usine pour dénoncer la gestion cahotique de leur chef qui selon le délégué personnel Idrissa Dia, « licencie des employés sans aucun motif ».



Au licenciement abusif, s’ajoute la confiscation de leurs terrains qui leur ont été octroyé par le patron de la société, Jean Claude Mimran. A en croire Seynabou Niang, « le directeur des ressource humaines a fait main basse sur des terrains alloués aux travailleurs des Grands Moulins de Dakar et qui y travaillent depuis des années. Depuis février 2014, date à laquelle Pape Abdoulaye Djigal a pris fonction, les choses ne fonctionnent plus comme avant. Rien ne va ici et c’est de sa faute », clame la déléguée.



Tous debout comme un seul homme, ces soutiens de famille ne veulent qu’une seule chose : Le départ de M. Djigal qu’ils ne peuvent plus supporter dans la société.



Leur manifestation n’a pas duré longtemps car la police a fait irruption pour disperser la foule tout en ne faisant toutefois pas usage de gaz lacrymogène.



Cheikh Makhfou Diop Leral.net

