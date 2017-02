Grave accident à hauteur de Alloup Kagne: 3 morts et des blessés

Trois morts et plusieurs blessés. C’est le triste bilan de l’accident de la circulation survenu dans la matinée du jeudi 09 février entre Pout et Thiès, à hauteur de la forêt baptisée « Les Ravins de Kagne » (Allou Kagne), selon le site thiesinfos.com.



Une collision survenue au même moment où le gouvernement tenait un Conseil ministériel sur la sécurité routière. Il y a eu un carambolage impliquant plusieurs véhicules dont une camionnette communément appelée « taxi-bagages » transportant des caisses d’alcool, un taxi jaune noir immatriculé DK 7208 AY et un véhicule particulier de Berling immatriculé SL 4808 K. Les chocs, d’une rare violence, ont sur le coup occasionné la perte de deux vies humaines.



Un troisième passager, parmi les nombreux blessés enregistré dans ce grave accident, devait succomber à ses blessures quelques instants plus tard. Les témoignages recueillis sur les lieux font état d’un spectacle pour le moins désolant, avec des victimes qui étaient restées coincer dans les amas de ferraille. Les trois corps sans vie des disparus ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional El Hadji Ahmadou Barro Ndiéguene de Thiès par les sapeurs pompiers.

