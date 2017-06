Graves révélations sur le pétrole et le foncier: la famille présidentielle au cœur d'un "scandale d'Etat" Le pétrole et le gaz sénégalais profiteraient plus à Aliou Sall et Franck Timis qu'au peuple sénégalais. Ils ont non seulement gagné sur les cessions mais aussi sur chaque baril sorti, ils vont avoir leur part. La révélation est faite par la RFM qui, dans le même sillage, évoque une spoliation foncière au coeur de la capitale par l'un des frères de la Première dame sous la complicité du Ministre de l'Economie et des Finances mais plus grave encore, du président de la République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 11:37

Les raisons qui ont conduit au départ de Thierno Alassane Sall du gouvernement sont loin de celles annoncées. En effet, révèle la Rfm, les vrais motifs seraient l’implication du frère du chef de l’Etat, Aliou Sall dans le pétrole, car, font savoir nos confrères, le maire de Guédiawaye et Frank Timis vont profiter du pétrole sénégalais plus que n’importe quel autre citoyen.



Selon eux, en réalité, le frère du chef de l’Etat et l’homme d’affaires franco-roumain n’ont jamais quitté le secteur des hydrocarbures sénégalais puisque détenant toujours, par devers eux, des licences d’exploitation. Et cette situation, la cession de leurs parts à Kosmos n’y changera rien. Ils gagneraient sur chaque baril de pétrole vendu, selon les révélations de notre confrère de la RFM.



Et, c’est cette situation qui aurait révulsé l’ancien ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables, qui a tout bonnement refusé d’acter des documents allant dans le sens de conforter la mainmise des deux personnes précitées sur l’or noir.



A cette affaire, est venue s’ajouter à celle de Total qui, en réalité, n’a été que le prétexte pour se séparer de lui. Et, cette affaire constitue elle aussi une véritable nébuleuse puisque les observateurs ont du mal à expliquer comment la sixième société sur la liste des meilleures offres, a réussi à coiffer au poteau ses devancières, coûtant au Sénégal, à terme, la rondelette somme de 13 000 milliards de francs CFA par rapport au premier sur la liste.



Pire, l'un des frères de la Première Dame, Adama Faye serait impliqué dans une spoliation foncière au coeur de Dakar, aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il s'agit d'un terrain de plusieurs milliers de mètres carrés. Dans l'acquisition, le président de la République aurait mis la pression. Et encore, Amadou Ba a été actionné et il aurait tout diligenté.



Dans l'affaire du pétrole aussi, toutes les opérations aussi nébuleuses que scandaleuses ont été passées avec l'onction du chef de l'Etat.



