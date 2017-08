Grève de la faim à l’ex-AMA/Sénégal : La CNTS promet de porter le combat

Le Secrétaire général de la CNTS/FC appelle les ex-travailleurs d’Ama – Sénégal et de la SIAS à suspendre leur grève de la faim. Cheikh Diop annonce des concertations avec les autorités pour un règlement définitif de leur problème. « Depuis deux mois, l’Etat les marginalise ; personne ne discute avec eux ; on les laisse mourir dans cette grève de la faim », a-t-il regretté.

Pour lui, la CNTS/FC « ne peut pas l’accepter » et leur demande d’arrêter et de les laisser porter le combat. « Nous avons commencé à discuter depuis longtemps avec la haute autorité, qui était à l’époque sensible à ce dossier. C’est par la suite que les choses ont été travesties au point qu’on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. C’est pourquoi nous leur demandons de revenir à l’orthodoxie pour qu’on discute de ce dossier – là », a-t-il retracé ce lundi.



Par ailleurs, les travailleurs d’ex-AMA Sénégal dont 17 observent présentement une grève de la faim très déterminés promettent une réponse cette après-midi.







