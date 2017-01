Gris Bordeaux / Balla Gaye 2: Fass fixe ses conditions à Gris Bordeaux

Si Gris Bordeaux veut affronter Balla Gaye 2 pour le compte de Luc Nicolaï, il doit accepter un certain nombre de conditions fixées par l'écurie Fass, qui a décidé, à cause des contre-performance de ses pensionnaires, d'introduire une code de conduite.



"On s'était dit que les contre-performances de l'écurie Fass étaient dues au fait que les lutteurs attendaient d'avoir un combat pour reprendre les entraînements. On s'était dit que les choses ne se passeront plus de la sorte. C'était devant tous les lutteurs. Et on l'avait formulé dans un document lu et approuvé par l'ensemble des lutteurs de l'écurie", détaille un responsable. Qui ajoute, parlant de Gris Bordeaux: "On lui a dit que qu'on ne lui interdit pas de lutter. On ne refuse pas le combat. Mais comme il ne vient pas aux entraînements, on va pas accepter ce combat".



"S'il (Gris Bordeaux) veut lutter, il n'a qu'a regagner les rangs de l'écurie, se mettre à la disposition des techniciens de l'écurie qui évalueront le travail pour un moment. Après, on pourra le laisser lutter", insiste ce responsable. Avant de préciser: " Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le combat ou qu'on ne veut pas discuter avec le promoteur. Seulement, on a un problème avec les absences répétées et non justifiées du lutteur ( Gris Bordeaux)".

Pour rappel, Gris Bordeaux a livré son dernier combat contre Modou Lô qui l'a battu à la suite d'un quatre appuis. C'était le 31 juillet 2016.