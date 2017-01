Gris Bordeaux / Balla Gaye 2 finalisé ce mardi? Selon toute vraisemblance, le promoteur Luc Nicolaï ne badine pas. Il confie qu'il rencontre les camps Gris et Balla ce mardi, pour peut-être finaliser leur affrontement.

On va vers la matérialisation du combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2. De sources concordantes, Luc Nicolaï qui avait exprimé, dans les colonnes de Sunu Lamb, son désir de ficeler l'affiche veut passer la vitesse supérieure. Vraisemblablement, le promoteur du Continent ne veut pas faire croire qu'il est juste en train de faire du buzz sans avoir réellement l'intention de matérialiser ce combat tant attendu. Du côté de Guédiawaye, Balla Gaye 2 a confirmé "avoir été contacté par Luc Nicolaï et qu'il est quelqu'un de très pragmatique". Du côté de Fass, les sources font dans le clair-obscur. "Si les choses évoluent, c'est nous qui vous le dirons", lance une source digne de foi. Apparemment, cette source ne veut pas dévoiler le secret des négociations avec Luc Nicolaï.



C'est après recoupement des deux camps que Luc Nicolaï a fini par lâcher le morceau. "Ce que je peux vous dire, c'est que je dois rencontrer les deux camps aujourd'hui. Si la rencontre a lieu, le combat pourrait être finalisé. Mais même si l'affrontement n'est pas finalisé, il ne restera que quelques détails", admet-t-il, avec un certain sérieux. Le promoteur des grands événements n'a pas précisé le lieu ni l'heure de cette rencontre avec Fass et Guédiawaye. Mais du côté des deux lutteurs, on a foi en cette démarche.



Sunu Lamb

