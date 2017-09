Gris Bordeaux noir de colère contre le promoteur: « Aucun contrat ne me lie à Luc Nicolaï »

Gris Bordeau s’est excusé auprès de ses supporteurs pour le retard qu’il a accusé, mardi dernier, lors face-à-face organisé par Luc Nicolaï. Le 3e tigre de Fass fustige le fait que le promoteur lui reproche un manque de professionnalisme.



« Chers amis et supporteurs, je m’excuse auprès de vous pour l’échec de la rencontre organisée par le promoteur (Luc Nicolaï) mardi dernier », écrit le 3e tigre de Fass sur sa page Facebook. Et d’ajouter « mais, je tiens à clarifier que ce n‘était ni un face-à-face, ni une signature de contrat. C’était juste une présentation d’une nouvelle plateforme pour visionner le combat sur le net ».



Par ailleurs, déclare l’adversaire de Balla Gaye 2, « le promoteur devrait reconnaître mes sacrifices (ou) les efforts que j'ai fait pour uniquement coopérer à la réussite de son événement ». Ce combat a été scellé depuis la saison passée. Mais il a été programmé à la date du 1er janvier 2018.



« Jusqu'ici aucun contrat ne nous lie. Il n'y a pas de régularisation du combat », laisse entendre Gris Bordeaux, visiblement énervé par la réaction de Luc Nicolaï, après son retard de mardi dernier. « Le promoteur devrait avoir un peu plus de reconnaissance à l'endroit de mes sacrifices (suspendre ma préparation en Espagne pour 4jours), au lieu de me reprocher de manque de professionnalisme ».



Gris Bordeaux a délibérément ignoré dans sa critique, son mentor Tapha Gueye qui avait, lui aussi, dénoncé son retard pour « manque de professionnalisme ». A l’en croire, depuis 1997, il porte des protège-dents et « c'est 19 ans après que le Cng m'a suivi en mettant en vigueur le port du protège-dents ». C’est fort de cela que l’enfant de Thicky déclare que le professionnalisme se conjugue avec lui dans le milieu de la lutte.







