Gris Bordeaux très en retard, Balla Gaye 2 se fâche et boude

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 09:44

Ce qui devait être un face-à-face de feu entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, a tourné au fiasco. Le "lion" de Guédiawaye, qui s’est présenté sur les lieux à 17h20, a attendu trop longtemps son adversaire, qui n’a pointé le bout de nez qu’à 18h45.



Las d’attendre, il a boudé pour dribbler le promoteur, les journalistes et le 3e tigre de Fass, comme informe nos confrères de Sunu Lamb.



« J’ai trop attendu. Je m’en vais », a lancé Balla Gaye 2, à l’endroit des journalistes, lorsqu’il quittait la salle pour s’engouffrer dans sa bagnole 4x4 de couleur blanche. En compagnie de Sa Thiès et Commissaire, le "lion" de Guédiawaye, avec son nouveau look, fait de chevelure touffue et une petite barbe, de démarrer en trombe, laissant derrière lui les journalistes et photographes pantois.



Balla Gaye a joué un vilain tour à son adversaire Gris Bordeaux. Ce dernier, qui était convoqué à 15h00, ne s’est présenté sur les lieux qu’à 18h45, juste après le départ de Balla Gaye 2 à 18h43.



Selon certaines indiscrétions, recueillis çà et là, Gris était dans les parages durant ce temps. Ce que le 3e Tigre de Fass a rejeté face à la presse, pour déclarer que sa bagnole était tombée en panne sur l’autoroute.



Quoi qu’il en soit, le Fassois, a accusé un gros retard de plusieurs heures. Un grand retard qui a entraîné le fiasco de sa confrontation verbale avec son adversaire Balla Gaye 2.

