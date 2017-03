Gris lance un appel à Tyson : «Le monde de la lutte a besoin de toi»

Mouhamed Ndao était l’invité de marque de la journaliste Caroline Dasylva dans l’émission C’Midi de la RTI (Côted’Ivoire) en «Spéciale TYSON», vendredi 24 mars dernier. Le chef de file de l’écurie Boul Faalé a bien assuré au point qu’il en voulait encore, car déclarant à la fin de l’émission que c’était assez court. Au Sénégal, il y a des acteurs qui ont suivi l’émission. C’est le cas de son dernier bourreau, Gris Bordeaux. Celui-ci a réagi sur sa page Facebook pour apprécier le champion Tyson. «Une personnalité que je respecte beaucoup.



Il est un ambassadeur pour nous.» Et de s’adresser à l’ancien chef de file de l’écurie Boul Faalé en ces termes : «Champion, même si tu es au crépuscule de ta carrière, sache que le monde de la lutte a besoin de toi.» Comme pour demander à Mike Tyson de rester encore dans l’arène et peut-être de continuer de la servir autrement, le chef de file de l’écurie Fass de conclure : «Tu as ta place dans ce sport».



A propos de son poulain Lac Rose, qui vient de se blesser au genou, pénalisant ainsi la tenue de son combat contre Moussa Ndoye, l’enfant de Thicky l’encourage : «Courage mon petit, des moments difficiles, on en a tous vécu mais In Shaa Allah, lorsqu’on a un fort mental, on se relèvera plus fort». Gris Bordeaux fait partie de ces lutteurs qui ont compris l’utilité des réseaux sociaux.



A défaut d’accorder des interviews, il s’exprime chaque fois que de besoin sur sa page Facebook.