Grogne autour des investitures : Me Moussa Diop se démarque et défend Macky Sall La réunion du Comité de pilotage d’Alternative Générationnelle (AG/Jotna) a permis aux responsables de cette formation d’affirmer leur position suite aux investitures sur les listes électorales. Prenant la défense du Président Macky Sall, Me Moussa Diop et Cie ont tiré à boulets rouges sur ceux qu’ils qualifient d’«indignes».



S’il y a quelqu’un qui se démarque des attaques perpétrées contre Macky Sall par certains membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar, c’est bien Me Moussa Diop. En effet, le leader d’Alternance générationnelle (AG/Jotna) s’est démarqué de la position de ses camarades de coalition pour réaffirmer son soutien inconditionnel au chef de l’Etat Macky Sall et ce, quels que soient ses choix.



"Face à la polémique malsaine qu’il y a eu autour de la confection des listes des députés pour la prochaine législature, les Secrétaires nationaux d’AG/Jotna ont réitéré leur dévouement à l’endroit de Me Moussa Diop et le félicitent par la même occasion pour sa posture d’homme d’état devant cet étalage de basses manœuvres politiciennes. Même s’ils sont convaincus qu’aucun compagnon politique du Président Macky Sall n’est mieux placé que lui pour positionner au mieux des responsables d’AG/Jotna" peut-on lire dans le communiqué parvenu parvenu à la rédaction de Leral.net.



Mais leur non-investiture ne les gêne pas outre mesure car, ont martelé les Secrétaires nationaux, cette posture de Me Moussa Diop qui a fait montre d’un esprit de dépassement est «à féliciter». Par conséquent, il doit continuer «à toujours prendre de la hauteur face aux politiciens qui, avec leur comportement indigne autour de ces listes, rendent un mauvais service au Président Macky Sall».



A l’issue de leur réunion, Me Diop et ses camarades ont pris l’engagement de se battre pour octroyer une large majorité à Macky Sall lors des Législatives du 30 juillet prochain et ce : «que des responsables d’AG/Jotna soient inscrits sur ces listes ou non».

