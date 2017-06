Grogne dans les rangs de BBY : Aliou Mara appelle ses camarades à la sérénité

Les contestations soulevées dans les rangs de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar, n’agrée guerre le coordonnateur de l’Apr Sicap Liberté.



Aliou Mara, par ailleurs Administrateur délégué des Zones Économiques Spéciales du Sénégal à l'Apix, a lancé un appel pressant à l’ensemble des composantes de BBY, à taire leurs querelles et de faire ainsi confiance au choix du Président Macky Sall.



« J’appelle mes camarades à la sérénité et à respecter le choix du Président Macky Sall. Comme vous le savez, dans un choix il y a toujours des gens qui sont sélectionnés et les autres sur le banc de touche et cela est valable dans tous les domaines, même en football », a déclaré Aliou Mara, qui s’exprimait en marge des actions de solidarité qu’il mène en faveur des Mosquées de la Commune de Sicap Liberté en les dotant des matériels et produits de nettoyage.



A ce titre, l’administrateur délégué des zones économiques spéciales du Sénégal à l'Apix est revenu sur les motivations de ses actions qu’il mène en faveur des lieux Saints de l’Islam.



« Ce qui motive notre action, c’est de contribuer à l’entretien des Mosquées par que la propriété fait partir des attributs de l’Islam. C’est pourquoi nous sommes venus apporter des produits d’entretien. Dans la prochaine phase notre contribution va s’étendre dans les écoles parque c’est par l’éducation que nous pourrons atteindre les objectifs de l’émergence », explique-t-il dans les colonnes de nos confrères de « Azactu ».