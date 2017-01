Gros clash entre Rama Yade et Vanessa Burggraf

Ce samedi soir, dans l'émission "On n'est pas couché", la tension était bien présente.

Ce samedi soir, Rama Yade, invitée politique dans l'émission "On n'est pas couché", a passé un mauvais quart d'heure. Et pour cause, la chroniqueuse, Vanessa Burggraf, n'a pas hésité à lui dire ce qu'elle pensait.



"Pourquoi vous vous présentez à la présidentielle alors que vous savez que vous avez zéro chance de gagner?", commence d'entrée de jeu la chroniqueuse. Et cette question n'a visiblement pas plu à la candidate qui lui a rétorqué: "La bêtise insiste toujours, donc laissez insister".



Et c'est là que la chroniqueuse a vu rouge. Jugeant ces propos "détestables", elle lui a alors jeté un: "Vous êtes absurde! Comme votre candidature, absurde!"