Grosse prestation du gardien des "Lions", Abdoulaye Diallo, élu "homme du match" Pour le deuxième match du groupe B de la CAN 2017 qui opposait la Tunisie au Sénégal, c'est en grande partie grâce à Abdoulaye Diallo que les Tunisiens n'ont pas pu marquer contre les Sénégalais, surtout en deuxième mi-temps. Auteur de plusieurs parades incroyables, le gardien a annihilé les chances de la Tunisie. Et c'est logiquement qu'il a été élu "homme du match".

A la fin du match Sénégal-Tunisie 2-0, comptant pour la première journée du groupe B de la coupe d'Afrique des Nations Gabon 2012, l'excellent gardien du buts Sénégalais Abdoulaye Diallo a exprimé ses impressions. " C'est bien de commencer par une victoire mais je demande à mes coéquipiers de ne pas tomber dans l'euphorie. C'est vrai que j'ai réalisé quelques arrêts décisifs mais c'est toute l'équipe qui a fait son boulot qui a été pour moi une source de motivation". Et d'ajouter, "je trouve que la prochaine rencontre contre le Zimbabwe sera très difficile avec le résultat qu'il a obtenu face à l'Algérie". Le Sénégal est bien parti dans cette CAN après cette première victoire obtenue face à la Tunisie grâce à des buts marqués par Sadio Mané et Kara Mbodj dès la première mi-temps du match. La prochaine sortie des "Lions est donc prévue ce jeudi 19 janvier, ce sera face au Zimbabwe qui a tenu en échec l'Algérie, un but partout.*

source: le quotidien

