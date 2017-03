Guardiola: "Ce serait du suicide de ne faire que défendre" Malgré la victoire 5-3 de l’aller, Pep Guardiola compte bien continuer à attaquer lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Monaco et Manchester City.

Pour Pep Guardiola, la meilleure défense c’est l’attaque. Et l’entraîneur de Manchester City ne compte pas renier ses principes de jeu à l’occasion du déplacement de ses troupes à Louis-II, trois semaines après leur victoire 5-3 face aux Monégasques en huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Dès le début du match, je veux voir une équipe qui veut gagner. Si on ne marque pas, on peut être éliminés. Parce que Monaco est une grande équipe, et que c’est la meilleure attaque d’Europe", a confié mardi soir en conférence de presse le technicien catalan, toujours aussi pointu sur le dossier monégasque.

Ils marquent des buts de plein de manières différentes

Pep Guardiola

Il reconnaît toutefois qu’il sera difficile pour ses joueurs de faire abstraction du résultat du match aller: "C’est le plus dur en foot, ne pas penser au résultat. Il ne faut pas jouer en pensant à ce que l’on va faire après ou quoi." Concernant la tactique à adopter, ne comptez pas sur lui pour placer un bus devant le but de Willy Caballero mercredi soir. Même face à une telle attaque.

"Ils marquent des buts de plein de manières différentes. Donc le meilleur moyen pour les contrer c’est d’attaquer et de marquer plus de buts qu’eux. Ce serait du suicide de ne faire que défendre face à une attaque aussi fantastique", concède-t-il encore. On peut donc encore s’attendre à un festival de buts à Louis-II…



