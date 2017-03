Guardiola et Touré ont fait la paix cette saison Sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin prochain, Yaya Touré n'a toujours pas reçu de proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Son agent Dimitri Seluk assure que l'Ivoirien a donc décidé de débuter les discussions avec ses courtisans.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Avec l'arrivée de Josep Guardiola sur le banc de Manchester City l'été dernier, la saison de Yaya Touré (33 ans) semblait mal embarquée au vu du passé houleux entre les deux hommes. D'ailleurs, l'entraîneur espagnol a longtemps boudé l'Ivoirien suite aux critiques de son agent.



Mais la situation s'est arrangée et l'ancien Barcelonais a finalement retrouvé une place de titulaire. Depuis le mois de décembre, Touré ne quitte pas souvent le onze de départ des Skyblues avec 16 titularisations lors des 19 derniers matchs disputés par le club mancunien. Et pourtant, même s'il est redevenu un élément important, son avenir du côté de l'Etihad Stadium n'est pas assuré. Loin de là...



Toujours pas de contrat proposé, Touré est libre de discuter avec le club de son choix depuis janvier, mais le natif de Bouaké avait choisi de patienter et d'attendre une éventuelle proposition de ses dirigeants. Celle-ci n'étant toujours pas arrivée, son agent a pris contact avec les clubs intéressés.



«Depuis hier, nous avons officiellement démarré les négociations avec plusieurs clubs au sujet de son futur. Nous avons attendu jusqu'au 15 mars pour voir ce que Manchester City allait dire mais pour l'instant ils n'ont pas bougé. J'ai parlé avec des clubs dans différents pays, notamment l'Italie et l'Espagne», assure Dimitri Seluk à Sky Sport. Manchester United ?



«Pourquoi pas» ...

Et un départ chez l'ennemi de Manchester United n'est pas à écarter pour son agent. «Pourquoi pas ? José Mourinho est un très bon coach, et Yaya a déjà côtoyé Zlatan Ibrahimovic à Barcelone», a assuré Seluk. Reste à savoir si les Red Devils sont intéressés par les services du joueur passé par Monaco. Si des contacts existent sans doute entre l'Ivoirien et ses courtisans, cette sortie médiatique vise très certainement à mettre la pression sur Manchester City. Les dirigeants mancuniens souhaitent-ils le conserver ?



L'absence de proposition est peut-être déjà une réponse. En tout cas, ces propos pourront toujours faire grimper les enchères pour permettre à Touré d'obtenir le meilleur salaire possible.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook