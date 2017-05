Guédel Mbodj et Thierno Ndaw intronisés: Un Saloum, deux Buur

Après l’intronisation de Guédel Mbodji le 14 mai passé, ce fut au tour de Thierno Ndaw d’accéder, dimanche dernier, au trône. Tout comme Guédel Mbodji, Thierno Ndaw a aussi eu droit à une cérémonie à la même place publique de Kahone. Et dès lors qu’il y a une place pour 2 prétendants, il va falloir se demander qui des deux hommes, devra être reconnu « Buur Saloum ».



Pour Babacar Mbodji, le Buur Gandiaye, il n’y a aucun doute: « Guédel est le 52e Buur Saloum ». À l’en croire, celui-ci a été intronisé par un collège électoral dont il est « membre », et que ce sont eux qui doivent désigner le buur Saloum, à savoir : Buur Gandiaye, Beuleul Ndouikoumane Souleymane Ndao, Buur Diony Doudou Fara Mbodj, Boumi Kadjenor Djim Ndiaye et le Jaaraf du Saloum Fodé Hyacinthe Ndour, du collège électoral qui l’ont élu avec l’aval des habitants du Saloum.



Des propos que réfutent Maurice Ndéné Warore qui soutient dans ses dires que « Thierno Ndaw est Buur Saloum », car explique-t-il, « c’est le mâle le plus âgé de la branche maternelle des Guelewar qui doit devenir « Buur ». Il peut ainsi être le jeune frère, son cousin ou son neveu, et même son petit frère. Mais toujoursd du côté » maternel, donc être un Guéléwar ».



Ainsi, selon président de la Commission scientifique de Penccum Saloum, Thierno Ndaw est le Buur Saloum. Car poursuit-il, «sa mère est Coumba Daga Mbodj, fille de la princesse Nguenar Diouf qui est la maman de Yacine Coura Thiaka Thiaw ».

