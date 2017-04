Guedel Mbodj prochain « Buur Saloum » Guedel Mbodj prochain promoteur culturel opérateur économique et homme politique, a été désigné comme le prochain « Buur Saloum ».



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Le président du mouvement « Kaolack va changer » voit ainsi ses efforts récompensés. L’initiateur du Festival du rire de Kaolack sera officiellement intronisé, le 13 mai prochain, Buur Saloum. Il faut dire que cet éminent fils du Saloum a toujours œuvré pour le rayonnement économique et culturel de son terroir. Le communiqué qui livre l’information, rappelle qu’il a été l’initiateur et le seul bailleur du plus grand festival de théâtre au Sénégal. C’est d’ailleurs cet événement qui fait de Kaolack, la capitale culturelle du pays durant trois jours, qui a été à la base de la création de l’ARCOTS. Il faut savoir que Guedel Mbodj a de qui tenir. En effet, il est l’homonyme et descendant du 42e Roi du Saloum (1861-1895).



D’ailleurs, c’est Guedel Mbodj et ses proches qui avaient procédé à l’inauguration de son mausolée situé au village de Korki Bambara (environ 3 km au nord de Mbirkilane), le 24 décembre dernier. Guedel Mbodj, le patriarche, était un grand dignitaire du Saloum qui avait marqué son histoire comme étant le premier Roi à abolir l’esclavage dans le Saloum le 18 septembre 1840. Etant aussi en possession d’une riche biographie, le Roi Guedel Mbodj, de par certains récits historiques puisés des annales françaises, a aussi été celui qui a éliminé les frontières de l’empire du Saloum et a ponctionné 15% des revenus attribués à l’administration coloniale pour la construction des écoles dans le Saloum. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Guedel Mbodj qui est l’ambassadeur itinérant du président Macky Sall, avait décidé de relancer ce festival du 14 au 16 avril courant, après des années de pause.



