Guédiawaye: Aliou Sall explique comment il a battu Malick Gakou dans son fief À Guédiwaye Benno a remporté les législatives. Selon le maire de la localité, Aliou Sall, qui était face à la presse hier, mardi 1 août, la coalition du pouvoir a obtenu 35 097 voix. Elle est suivie, respectivement, de Mankoo Taxawu Senegaal de Malick Gakou (19840 voix), Wattù Senegaal (17 541) et Pur (6526).

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Ces résultats, assure le frère du chef de l’État, est la conséquence de deux facteurs combinés : une constance dans la prise en charge des besoins des populations du département et le bilan du Président Macky Sall, reporte le journal Libération.



Il ajoute : «Contrairement à d’autres, nous n’avons pas attendu la campagne électorale pour s’approcher des populations, des couches vulnérables et des masses laborieuses. Nous avons eu comme démarche, depuis plusieurs années déjà, d’être toujours à leurs côtés, d’être à leur écoute, mais aussi de répondre à leurs aspirations. Cela a fait que pendant la campagne, il nous a été facile de construire notre discours parce que nous savions déjà ce qu’attendait la population. Nous savions les réponses à apporter.»



Le deuxième facteur, ce sont les réalisations du pouvoir. «Nous avons l’atout du bilan du chef de l’État qui va s’améliorer et qui va être de plus en plus visible à Guédiawaye, a ajouté Aliou Sall. L’ensemble des chantiers qui ont été démarrés et qui vont être démarrés, vont être parachevés.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook