Guédiawaye : Boughazeli s'éclipse, le Grand parti s'active

Malick Gakou et ses camarades exploitent à bon escient le vide laissé par le tonitruant défenseur du président de la République aujourd'hui "en hibernation" car ayant gelé ses activités, comme on vous l'annonçait. Même du côté de Idrissa Seck, on tente de prendre une revanche. Selon des sources concordantes, le député APR de Guédiawaye a été contacté par des responsables du Parti Rewmi. Bougazelli qui serait même dans les dispositions de céder son siège de Golf qu’il a fermé depuis qu’il a gelé ses activités politiques, n’a pas voulu infirmer ni confirmer nos sources. Il laisse perdurer le suspense. C'est certainement Mahmouth Saleh et ses camarades qui doivent se presser d'aller voir celui qui dit défenseur du président Macky Sall, pour éviter qu'il ne prenne une autre direction. Pour le moment, c'est le Grand Parti qui doit bien se réjouir de la situation que vit l'

APR dans la localité.

La rédaction de leral.net