Guédiawaye FC : Ibrahima Gningue sacré ambassadeur du Fair-Play Guédiawaye FC a initié la première édition du mémorial Ibrahima Gningue, en collaboration avec l'AS Pikine. La rencontre s'est jouée hier au stade Amadou Barry de Guédiawaye dans une ambiance à la fois triste et explosive.



En lever de rideau, les vétérans des deux équipes se sont affrontés et Guédiawaye FC l'a largement emporté sur le score de 4 buts à 1.



En deuxième heure, les Crabes (Pro) ont été défaits par l'AS Pikine sur le score de 2 buts à 1 malgré une ouverture du score du Guédiawaye FC par Zola à la 35ème minute.



L'AS Pikine est donc sacrée vainqueur de la première édition de ce mémorial.



Pour terminer en apothéose, Ibrahima Gningue a été sacré ambassadeur du Fair-play à titre posthume avec une attestation délivrée à sa famille.



Un trophée offert par le Mouvement Banlieue Futur, une enveloppe de 50000 francs et des denrées alimentaires ont également été attribuées à sa famille en guise de reconnaissance.



Le Guédiawaye Football Club remercie tous les vétérans qui se sont bien mobilisés pour honorer la mémoire de feu Ibrahima Gningue, pour qui il ne cessent de prier pour le repos paisible de son âme.



Pour rappel, Ibrahima Gnigue a été tué lors d’un match de football qui avait opposé le Guédiawaye football club et l’As Pikine, lors de la dernière saison du championnat de Ligue 1.



Thierno Malick Ndiaye



