Guédiawaye : Les femmes de Benno Bokk Yakaar célèbrent "Leylatou Khadr" dans la communion Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 12:22 commentaire(s)| Les femmes de la Coalition Benno Bokk Yakaar ont célèbré hier, jeudi "Leylatou Khadr" dans la communion et la ferveur religieuse.

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar ont encore renoué hier, jeudi 15 juin, avec la traditionnelle conférence religieuse qu’elles ont l’habitude d’organiser chaque année en période du mois de Ramadan. Cette année, la ville de Guédiawaye a été à l’honneur.



Cette conférence animée par l’islamologue Seyda Adja Bintou Diop sous la présidence effective du premier magistrat de la ville, Aliou Sall, de la députée et maire de Golf Sud, Aida Sow Diawara, ainsi que de Néné Fatoumata Tall, présidente des femmes de l’Apr départementale, a été l’occasion pour les femmes de BBY de célébrer la nuit de Leylatoul Khadr (la nuit du Destin) dans la ferveur et la communion.



En perspective des élections législatives du 30 juillet 2017, les femmes de BBY ont joint l’utile à l’agréable comme en atteste le thème de la conférence : "Islam, PSE et Social".



Prenant la parole, la présidente des femmes de l’Apr départementale, tout de blanc vêtue, a remercié ses camarades pour la forte mobilisation. Néné Fatoumata Tall a magnifié le travail des doyennes de la coalition, avec à leur tête la marraine, Aida Sow Diawara, Mme Adja Dieynaba Fall, ambassadrice itinérante, Aliou Sall, maire de Guédiawaye, entre autres personnalités. Elle a aussi rappelé l’engagement des femmes auprès du président de la République Macky Sall et les nombreuses actions citoyennes entreprises par les femmes, l’année dernière.



En outre, la présidente des femmes de l’Apr départementale par ailleurs présidente du Conseil d’administration de la LONASE, est revenue sur le contexte de la tenue de cette conférence.



« Cette rencontre est une organisation des femmes de Benno Bokk Yakaar qui vise à réunir les femmes de la Coalition, mais aussi une remobilisation en perspective des joutes électorales du 30 juillet prochain », a expliqué Néné Fatoumata Tall.



Concernant la grogne relative aux investitures qui sévit dans la coalition BBY, Néné Fatoumata Tall minimise et rassure qu'« il faut retenir que, sans prétention aucune, BBY avait déjà gagné les élections avant les investitures, donc nous allons juste le confirmer au soir du 30 juillet prochain ».



Landing DIEDHIOU, Leral











