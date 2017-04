Guédiawaye- Les karimistes regrettent le retrait du frère du Président: « en cas de défaite, Aliou Sall pourrait arguer qu’il n’était pas tête de liste » La plateforme des mouvements karimistes de Guédiawaye regrette le retrait d’Aliou Sall comme tête de liste de Benno Bokk Yaakaar dans leur département. Non pas pour exprimer un soutien quelconque, mais pour le voir échapper à une défaite qu'ils lui avaient promise.

« Aliou Sall est le coordonnateur de l’Apr et de Bby à Guédiawaye. Nous avions prévu de le battre lui-même. Mais si la majorité choisit une autre personne et que celle-ci est battue, le frère du Président pourrait arguer demain c’est parce qu’il n’a pas dirigé la liste », ironise le coordonnateur des karimistes de Guediawaye, Diadji Ngom.



Il souligne que lui et ses camarades mènent depuis des mois, des visites de proximité en ce sens. « Ceux qui ont été choisis pour représenter le peuple à l’Hémicycle, en l’occurrence Bougazelli, Awa Sow et Aida Diawara, n’ont pas honoré leur engagement », constate-t-il.



M. Ngom espére, par ailleurs, que les négociations entre les différents plénipotentiaires de Manko wattu Senegaal vont déboucher sur une liste commune à Guediawaye. « Nous sommes une coalition composée du Pds, du Rewmi, de Aj/Pads, du Grand parti, de Bokk gis gis. Nous sommes aussi en train de discuter avec les partisans de Khalifa Sall au niveau départemental. Et si tout se passe bien, Malick Gackou sera notre candidat », dit-il.



Le Quotidien

