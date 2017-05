Guédiawaye: Les proches d'Aliou Sall indignés par les propos de Moustapha Diakhaté

Invité du journal de la TFM, hier, le député Moustapha Diakhaté s'est lâché grave sur le maire Guédiawaye. "Si vous cherchez l'honnête chez un homme, il ne faut pas aller vers Aliou Sall. C'est un menteur, un impoli...la décence n'existe pas chez Aliou Sall qui n'a aucun respect envers Macky Sall. Il est belliqueux", charge-t-il, une réponse aux propos tenus samedi, par le frère du Président Sall au sujet de sa candidature.



Cette sortie musclée de Moustapha Diakhaté n'a pas laissé indifférent les cadres de l'Alliance pour la République de Guédiawaye.



Dans la salle de délibération de l'hôtel de Ville de Guédiawaye où ils ont rencontré la presse hier, ces proches d'Aliou Sall ont qualifié d''irresponsables et indignes" les propos du Président eu groupe parlementaire de Benno bokk yaakar.



"Moustapha Diakhaté n'a pas de base politique et devrait aller mouiller le maillot au lieu de nous tympaniser. S'il y a quelqu'un qui doit être chassé du parti, c'est bien lui. N'est ce pas lui qui, il y a quelques semaines, avait conseillé au chef de l'Etat de supprimer le Daaka de Médina Gounass?" soutiennent Racine Bâ et Cie.



Les soutiens du maire de Guédiawaye rappellent au député qu'"au moins, Aliou Sall a été élu grâce à son travail au niveau du département de Dakar en réussissant à fédérer tout le monde".



S'agissant des investitures qui font saliver les langues, ils ont réitéré leur soutien à Aliou Sall pour la tête de liste de Bby à Guadiawaye et demandé au chef de l'Etat de respecter leur volonté.