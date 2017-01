Guédiawaye: Papa Thiam, déficient mental de 28 ans enlevé pour un sacrifice mystique

Le jeune papa Thiam malade de trisomie 21 a échappé bel à un assassinat dans la nuit du samedi à dimanche. Deux individus identifiés ont voulu le tuer pour des raisons non encore identifiées. Et selon son oncle le jeune Papa Thiam qui faisait le tour de Guédiawaye rentré tard à la maison.



Souffrant de la maladie communément appelée Mongole, M.Thiam a était appréhendé par deux gaillards qui l'on amené non loin de la mer de Guédiawaye. Sur place, les concernés avaient lié les pieds et mains de Papa Thiam puis avait étalé un linceul à côté des noix de cola de couleur blanche et rouge avec des aiguilles. Un membre de la famille a déclaré à la RFM que c'était sûrement un sacrifice mystique.



C'est avant de passer à l'acte que des agents de la police de la ville qui faisaient une ronde ont arrêté ce qui pouvait être une horreur. Papa Kassé explique '' les agresseurs de mon oncle avaient des coupe coupes tout un arsenal pour l'assassiner de manière horrible selon le sacrifice qu'ils voulaient perpétuer. N'eut été l'intervention de la police de Guédiawaye, notre famille serait en train de faire son deuil sans même savoir les circonstances de sa mort.''



D'ailleurs, les informations données, Papa Thiam a été suivi par un véhicule particulier avec à son bord deux hommes. La victime âgé de 28 ans est bien connu de Guédiawaye, car il sillonne la ville seul et à des heures insoupçonnées.



Pour rappel, sa famille inquiète du fait de son absence avait entamé les recherches dans la nuit du samedi, mais sans succès. ce n'est que le lendemain que son neveu a reçu un appel téléphonique lui signifiant que Papa est à la police de Guédiawaye. Et ses bourreaux sont actuellement à la police de Guédiawaye et vont passer devant le procureur incessamment.



Khary DIENE avec la RFM