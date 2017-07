Guédiawaye: Tournée de la coalition gagnante Wattu Senegaal, Me Wade toujours dans le cœur des populations Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Les populations n'ont pas attendu que Me Wade mette les pieds à Guédiawaye pour lui réserver un accueil digne de son rang. En grand nombre, elles ont, dès les premières heures de l'après-midi, rallié le rond-point "Case-bi" où son cortège était censé démarrer la caravane de sensibilisation de Guédiawaye. Avant que le cortège n'arrive au lieu indiqué, c'est une ambiance carnavalesque qui a prévalu et tenu en haleine, les nombreux militants et sympathisants présents sur les lieux.



En dehors de la fameuse chanson que le duo Pape et Cheikh lui a dédiée, distillée par la sonorisation transportée par un camion, la foule surexcitée ne cessait de scander des : "Guorgui mo barri doolé". Un peu après 18h, celui que tout ce beau monde attendait pointe, enfin, le bout du nez. Juché sur son bolide noir, Me Wade baisse les vitres, de temps en temps, pour répondre aux salutations qui lui étaient adressées et serrer la main des responsables libéraux de Guédiawaye ayant fait le déplacement. Avant même que le cortège ne s'ébranle, un embouteillage monstre a été noté.



Quelques instants plus tard, le moment était venu pour la caravane de Me Wade, de poursuivre son chemin. Arrivée à hauteur de la Maison des Parcellois qui tient lieu de siège à la coalition Bennoo Bokk Yakaar, les occupants sortent et brandissent des foulards en l'honneur du Pape du Sopi qui leur rend la politesse. Le tout, dans une atmosphère bon enfant.



De l'Unité 5 jusqu'à l'Unité 1 des Parcelles Assainies, en passant par les cités Hamo et Aliou Sow, c'est une déferlante qui a jalonné le parcours de la caravane pour souhaiter la bienvenue au pape du Sopi. A hauteur de l’hôpital Dalal Diam qu'il considère comme une des 7 merveilles de son magistère, Me Wade reprend la route de Fith-Mith avant de se rendre aux Hlm Paris pour rendre une visite de courtoisie au marabout Serigne Bassirou Bara Mbacké.



Cette étape sera suivie de celles de l’arrêt Dial Mbaye et du lycée Seydina Limamoulaye. Du fait de l'heure avancée de la nuit, les étapes des communes de Wakhinane Nimzatt et de Médina Gounass seront remises à plus tard. La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal est retournée au Quartier général sans faire de déclaration à la presse.





L'Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager