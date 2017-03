Guédiawaye: échauffourées entre la police et les jeunes du Grand Parti

Ça a chauffé ce matin au Commissariat central de Guédiawaye. Suite à l'arrestation de Mor Diaw , responsable départemental des jeunes du Grand Parti, les camarade de ce dernier ont investi les lieux pour réclamer sa libération. La situation a fini par dégénérer. D'après la Rfm, des échauffourées ont éclaté entre la police et les jeunes, entraînant de nouvelles arrestations.

Pour rappel, Mor Diaw a été arrêté hier, sur instruction du Préfet qui l'accuse de détenir de faux certificat de résidence. A quelques jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement de transfert d'électeurs dans certaines localités du pays.



