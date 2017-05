Guédiéwaye: 21 partis politiques et mouvements investissent Malick Gackou tête de liste

Ce samedi 06 Mai 2017, 21 organisations (Partis politiques, mouvements citoyens, mouvements associatifs) se sont réunis à Guédiawaye pour plébisciter Malick Gackou tête de liste de la Coalition «Mankoo Taxawu Senegaal », section Guédiawaye dans le département pour les élections législatives du 30 Juillet 2017 prochain.



« Pour la première fois dans l’histoire politique du département de Guédiawaye, autant d’organisations s’engagent unanimement à porter la candidature d’un homme pour diriger la liste de l’Opposition », souligne le communiqué rendu public par la coalition.



Les populations de la Ville de Guédiawaye, veulent à travers l’investiture de Malick Gackou « freiner l’ascension politique du «SDF » Alioune Sall vers la présidence de l’Assemblée Nationale ». Ils comprennent que l’Assemblée Nationale sera « une cachette pour Alioune Sall trempé dans le scandale du pétrole dont le préjudice subi par notre pays est estimé à plus 1000 milliards de FCFA », ajoute le texte. Ces 21 organisations qui ont investi le leader du Grand Parti, disent être animées « par la volonté commune de libérer leur département de l’emprise de la famille Sall ».



Ainsi, la Coalition «Mankoo Taxawu Senegaal » section Guédiawaye, « lance un appel à tous les fils du département où qu’ils se trouvent, à venir les rejoindre dans ce combat pour la libération de Guédiawaye ».



Étaient présents :



Parti Nouvelle Génération : Mamadou Thiam



Pds : Ndiogou Malick Dieng et Wore Sarr



Rewmi : Soda Mbacke



Alliance Sauver le Sénégal : Babacar Mbaye Ngaraf



Fsdbj : Seyni Touré



Aj/pads : Aminata Mbaye



Bes du Niakk : Alassane Gueye



Bokk Gis Gis : Cherif El Walid Diop



Yemale de Bocar Sadikh Kane: Cheikh Diop



Jubanti Sénégal : Sa Youga Bane



Grand parti : Mor Diaw



Ps des Valeurs : Ndieme Bar



Adk : Maman Gueye



Yessal : Malick Ba



Appel J3 : Pape Traoré



Yaakar Bou Tass : Pape Cisse Madamel



Grand cadre: Baidy Ba



Guediaway La Bokk : Ahmed Aidara



Mouvement Reccu Fal Macky : Abou Mbaye



Source: Igfm

