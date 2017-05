Guéguerre à l’Apr: Le Président Macky Sall sermonne ses militants

La violence verbale et parfois physique entretenue par certains militants de l’Apr et pas des moindres ces derniers temps, indispose sérieusement le président Macky Sall qui, à l’occasion de la cérémonie d’adhésion de nouveaux cadres favorables à sa politique, n’a pas manqué de le notifier.



Cette cérémonie organisée ce dimanche 15 mai dans un hôtel de la place, a été l’occasion pour le chef de l’Etat de convoquer ses troupes en vue des prochaines législatives à garder intacte la ligne de conduite d’un militant responsable.



« Depuis quelques temps, nous avons noté avec beaucoup de regrets des sorties intempestives et malheureuses qui n'ont rien à voir avec ce que doit être la ligne de conduite du militant et du responsable de l'Apr. Il est vrai que les moments sont chargés parce que nous allons vers des élections législatives et vers des investitures.



Mais cette situation ne doit pas nous amener à nous départir de ce que doit être notre comportement de tous les jours. Si aujourd'hui, nous gérons ce pays, c'est par la confiance des citoyens. Ce sont les eux qui ont choisi le leader de l'Apr pour en faire le président de la République.



À tout instant j'essaye d'avoir dans ma conscience, cette confiance du citoyen. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à savoir raison garder et à se concentrer au contraire sur les urgences de l'heure sur la mobilisation et l'unité d'actions du parti puisque le bilan que nous avons, est un bilan que nous devons défendre devant les citoyens et c'est dans la quiétude, la paix et le respect du prochain que notre message pourra passer. J'invite donc les uns et les autres dans cette circonstance particulière, à taire toute querelle et à se mettre au service du parti et du pays.»