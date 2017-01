Guéguerre au sein du Ps : Aïda Sow Daiwara flingue Khalifa Sall

La responsable départementale du Ps de Guédiawaye Aïda Sow Diawara est dans tous ses états. Et pour cause, elle ne cautionne pas les agissements de l’actuel maire de Dakar Khalifa Sall qui a déjà démarré une campagne pour se positionner comme prochain candidat à la présidentielle de 2019.



Ainsi elle indique, "Khalifa Sall est libre d’être candidat, mais pas au nom du Parti socialiste puisqu’il n’est pas le responsable du Parti socialiste. Ce sont les militants qui décident de leur candidat ou pas. Donc si Khalifa se présente comme candidat, il est libre puisqu’il est citoyen sénégalais mais pas au nom du Ps", déclare Aida Sow qui dénonce l’attitude fractionniste de Khalifa Sall qu’il invite à se conformer à la discipline de parti et aux décisions des militants à la base.



Sénégal7.com