Guéguerre pour le contrôle du réseau des enseignants de l'APR, Macky Sall renforce Youssou Touré

Ce sera peut-être la fin des bisbilles au sein du Réseau national des enseignants de l'APR. En tout cas, le Président Macky Sall vient de départager Youssou Touré et Amath Suzanne Camara qui se disputaient jusque-là la coordination du réseau. Le chef de l'Etat a en effet publiquement renouvelé sa confiance à Youssou Touré en le confirmant comme étant le seul et unique coordonnateur national du réseau.



Le Président Macky Sall tient à respecter sa promesse de ne renouveler aucune structure de l'APR avant 2019. Il a toutefois tenu à inviter Youssou Touré à travailler à intégrer tout le monde dans le réseau, cela pour plus de cohésion et de solidarité dans l'intérêt du parti. Bien avant le chef de l'Etat, dans son intervention, Youssou Touré a tenu à minimiser les querelles au sein au sein du réseau des enseignants de l'APR. " On n'a de problèmes avec aucun enseignant, avec aucune structure. Le Président Sall ne m'a jamais désavoué, c'est lui qui m'a nommé coordonnateur du réseau national des enseignants de l'APR. Le jour où il décidera de mettre fin à ma fonction, je l'accepterai volontiers. Il n'y a aucun problème, qu'on ne nous divertisse pas. Nous sommes avec le président Macky Sall, qu'il y ait cinq ou mille réseaux enseignants de l'APR, le seul réseau que nous connaissons, c'est celui du président de la République", estime Youssou Touré. Et il promet, " à partir d'aujourd'hui, nous allons relever ensemble tous les défis qui se poseront. Il y a un double jeu que nous n'accepterons plus".



C'est le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dione qui a appelé les membres du réseau (le camp de Youssou Touré et celui de Hamet Suzanne Camara) "à l'unité des coeurs et à la mobilisation permanente autour du président de l'APR Macky Sall, c'est cela qui doit être l'objectif de tous".



S'agissant des élections législatives du 30 juillet prochain, le Président Sall a promis au réseau des enseignants de l'APR, deux députés à l'Assemblée Nationale. Une décision qui doit sans doute motiver les membres du Réseau des enseignants de l'APR à mettre un terme à leurs querelles afin de travailler dans l'unité pour le renforcement du parti.



source: l'observateur