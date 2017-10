Guide-Recette pour 4 personnes: Cuisses de poulet à la sauce tomate

Liste des Ingrédients



- 4 bonnes cuisses de poulet

- 3 doses de Solo Liquide

- Du sel, poivre

- 1 oignon

- 1 gousse d’ail

- 750 g de tomates

- 1 branche de romarin

- 1 feuille de laurier

- 2 dl de jus de raisins

- 1 cuillère à soupe de persil haché finement



Préparation

1- Coupez l’oignon en petits morceaux et épluchez la gousse d’ail. Incisez une croix dans les tomates et plongez-les dans de l’eau bouillante. Pelez-les et coupez-les en dés. 2- Faites chauffer la margarine liquide et cuisez-y les cuisses de poulet, des deux côtés. Retirez-les de la casserole puis assaisonnez-les avec du sel et du poivre. 3- Dans la graisse de cuisson, faites revenir l'oignon pendant 5 minutes environ. Pressez l’ail par-dessus la casserole. Ajoutez-les tomates après 2 minutes puis salez et poivrez selon les goûts. 4- Laissez la sauce mijoter pendant 5 minutes et plongez-y les cuisses de poulet, la branche de romarin entière et la feuille de laurier. Versez-y le jus de raisins, recouvrez partiellement avec le couvercle et laissez la préparation cuire pendant 40 minutes. 5- Avant de servir, retirez le laurier et le romarin puis parsemez le tout avec du persil finement haché.



Suggestion

Ajoutez éventuellement pour les 10 à 15 dernières minutes 600 g de pommes de terre précuites.