Guide de préparation : Pâte feuilletée simple Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 00:24

INGRÉDIENTS 200 g de farine

10 cl d'eau

200 g de beurre ramolli en bloc

5 g de sel PRÉPARATION ÉTAPE 1Préparez la détrempe :

ÉTAPE 2Disposez la farine en fontaine dans un saladier et incorporez-y l'eau et le sel.

ÉTAPE 3Malaxez le mélange avec vos mains, pendant plusieurs minutes, jusqu’à obtenir une pâte bien homogène.

ÉTAPE 4Façonnez la pâte en boule et faites-y une incision en croix, à l’aide d’un couteau.

ÉTAPE 5Laissez reposer la boule de pâte au frais pendant 30 minutes minimum.

ÉTAPE 6Préparez le tourage :

ÉTAPE 7Abaissez la boule de pâte en forme de croix, en suivant les incisions.

ÉTAPE 8Au centre de la croix de pâte, placez le bloc de beurre ramolli. Rabattez les bords de la croix de pâte sur le bloc de beurre afin de le fermer.

ÉTAPE 9Tapez sur la pâte avec un rouleau à pâtisserie, afin de bien répartir le beurre. Abaissez la pâte au rouleau, dans le sens de la longueur.

ÉTAPE 10Faites pivoter la pâte d'1/4 de tour et pliez-la en 3. Passez à nouveau la pâte au rouleau à pâtisserie, toujours dans le sens de la longueur.

ÉTAPE 11Renouvelez cette opération encore une fois puis placez au frais la pâte pliée en 3 pendant 30 minutes minimum. Vous venez de réaliser 2 tours à la pâte.

ÉTAPE 12Pour terminer la pâte feuilletée, vous devez réaliser 6 tours au total. Recommencez donc cette opération encore deux fois, avec toujours 30 minutes de repos en chaque étape de 2 tours.

ÉTAPE 13Au bout des 6 tours donnés à la pâte, la pâte feuilletée est prête. Utilisez-la pour réaliser aussi bien une recette salée que sucrée (tarte aux fruits, tarte salée, quiche, tourte, galette…)







