Guinée Bissau - L’épouse de Nino Vieira : « Mon mari n’a jamais commandité l'assassinat du général Tagmé Na Waie »

« Il faut que ce procès ait lieu », a-t-elle exigé. « Pour qu’il y ait la paix et la réconciliation, il faut commencer par le procès de mon époux, le président Nino Vieira, assassiné dans l’exercice de ses fonctions », a-t-elle ajouté.



En novembre dernier, ses avocats (Me Abdoulaye Tine et Me Assane Dioma Ndiaye) avaient introduit une requête devant la Cour de justice de la CEDEAO, mais à ses yeux, la machine judiciaire peine à s’ébranler. « Je ne veux pas aller très loin, qu’ils (les dirigeants de la CEDEAO, Ndlr) ne me fassent pas trop parler, sinon je serais en mesure de commencer par la guerre de 1998 », a-t-elle mis en garde.



Dans cet entretien, Nazareth Vieira a aussi pointé du doigt, la Gambie. Ce pays aurait joué un rôle déterminant dans l’assassinant de l’ancien président de la Guinée-Bissau. « Nino Vieira a été assassiné par des étrangers et quelques responsables du PAIGC », a-t-elle soutenu. « Mon mari n’a jamais commandité la mort du général Tagmé Na Waie », a-t-elle également précisé. Par ailleurs, Nazareth Vieira n’exclut pas d’être candidate à la prochaine présidentielle, sous la bannière du PAIGC.